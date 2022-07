Camisola do filho de Cristiano Ronaldo dá que falar em Espanha

A carregar o vídeo ...

Numa altura em que o futuro de Cristiano Ronaldo está em dúvida, com rumores de que poderia até passar pelo At. Madrid, todo e qualquer momento serve para dar 'gás' aos rumores. O mais recente aconteceu esta terça-feira, em Madrid, quando um dos filhos de Cristiano Ronaldo, o pequeno Mateo, surgiu ao lado de Georgina e dos seus irmãos para ver um concerto de Rosalía vestido com a camisola do... Real Madrid.