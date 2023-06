Camp Nou alvo de remodelação profunda: Barcelona mostra como está agora o estádio

A carregar o vídeo ...

O Barcelona mostrou como estão a decorrer as obras para a remodelação de Camp Nou. As principais alterações serão a construção de uma cobertura para todas as bancadas e o alargamento da lotação de 99 mil espectadores para cerca de 110 mil. Recorde-se que o Barça vai jogar no Estádio Olímpico, em Montjuic, até novembro de 2024, altura em que se prêve estar terminada a remodelação do seu recinto.