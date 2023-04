Campeão de kickboxing agrediu pai e filho num desentendimento no trânsito em Lisboa

A carregar o vídeo ...

Um dos três homens que, no passado domingo, espancou pai e filho num desentendimento de trânsito, na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, foi campeão nacional de kickboxing. Segundo o Correio da Manhã , tem 23 anos e, em janeiro, foi denunciado pela companheira por violência doméstica. Pelas 06h00 de domingo, este lutador - que tem antecedentes criminais por agressões - e dois amigos tinham o carro a impedir o trânsito. Numa viatura atrás estava um pai, de 54 anos, e o filho, de 23, que buzinaram. Insatisfeito, o trio seguiu pai e filho, bloqueou o carro, saíram todos das viaturas e espancaram as vítimas com murros e pontapés. As vítimas, socorridas por populares, foram para o hospital e a mais velha ficou internada. Os suspeitos foram apanhados em vídeo e são julgados a 11 de maio.