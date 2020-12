Campeonato brasileiro de Sub-17 acaba com tudo à pancada

A carregar o vídeo ...

O encontro desta segunda-feira entre Athletico Paranaense e Fluminense, referente à segunda mão da final do campeonato brasileiro de Sub-17, ficou manchado por um final marcado por cenas lamentáveis, com os jogadores de ambas as equipas a envolverem-se em pancadaria. Um deles até agrediu um oponente quando este estava indefeso no chão! No final, refira-se, o campeão foi o Fluminense, com triunfo agregado de 4-2. Ah, quanto às questões disciplinares: foram nove (!) jogadores expulsos.