Campeonato de bofetadas teve Schwarzenegger como padrinho e um incrível embate entre mulheres

Já tínhamos visto estas competições nos países do Leste Europeu, mas agora também chegaram aos Estados Unidos. E logo em grande. Aconteceu em Columbus, numa competição com o nome de SFC (Slap Fighting Championship), que contou com a ilustre presença de Arnold Schwarzenegger e do youtuber e boxeur Logan Paul. Aqui pode ver um dos duelos iniciais, entre Adrianna Sledz e Julia Kruzer, que mostrou duas concorrentes femininas num embate verdadeiramente de titãs em que depois de serem esbofeteadas ambas acabaram... a rir! Mais: após a decisão, que caiu para o lado de Sledz, abraçaram-se como se fossem as melhores amigas...