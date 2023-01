A carregar o vídeo ...

O Velódromo Nacional de Sangalhos acolheu, no passado fim de semana, o Campeonato Nacional de Pista. Maria Martins e João Matias foram dois dos atletas que subiram ao pódio e, em conjunto com elementos da Federação Portuguesa de Ciclismo, deram ênfase ao sucesso da prova e destacaram o crescimento que a modalidade tem tido no nosso país.