Cancelo: «Jogar a 10? Só no final de carreira, quando eu estiver a jogar no meu clube, o Barreirense»

Apesar de os resultados mais recentes não "terem sido os melhores", João Cancelo acredita que o Barcelona será capaz de somar os três pontos frente ao FC Porto já esta terça-feira, na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Já quanto à possibilidade de poder jogar a 10, depois de já ter experimentado quase todas as posições nas alas, o defesa internacional português assumiu que esse será um desejo a concretizar apenas no final de carreira, quando estiver a jogar no... Barreirense. [Vídeo: DAZN/ELEVEN]