Candidato a Puskás? Cristiano Ronaldo marcou este chapéu a quase 30 metros da baliza

Em apenas três minutos, Cristiano Ronaldo marcou dois golos ao Al Akhdoud . O segundo golo resultou de um grande remate do craque português a quase 30 metros da baliza adversária, fruto de um ressalto conquistado por CR7. O camisola 7 'matou' no peito e, com o guardião do Al Akhdoud adiantado, não pensou duas vezes para um grande golo. Suficiente para ser candidato a Puskás?