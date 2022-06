A completar apenas a sua segunda temporada com a camisola do Ajax, Anthony vestiu a pele de protagonista da formação de Amesterdão e presenteou os adeptos do clube com golos de levantar qualquer estádio. Veja aqui os melhores momentos do extremo na última temporada, com direito a todos os golos apontados pelo brasileiro. Será caso para dizer: a canhota estava bem 'oleada'... [Vídeo: OneFootball]