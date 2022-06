Cão invade relvado em busca de... carinho

A carregar o vídeo ...

O encontro entre as seleções femininas do Chile e da Venezuela, disputado no sábado, ficou marcado por uma daquelas invasões de terreno que deixa todos a sorrir. Um cão decidiu roubar o protagonismo, mas não decidiu apenas passear-se pelo relvado. Não! O canídeo estava efetivamente à procura de carinho e sempre que alguma das jogadoras lhe tocava ele simplesmente... deliciava-se!