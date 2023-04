Caos após final da London Cup: adeptos lutam no relvado e jogador dá festival de murros

A carregar o vídeo ...

A final da London Cup, na qual o Emsworth Town derrotou o Coach & Horses Albion por 2-0 e foram mostrados quatro cartões vermelhos, terminou em caos no relvado. Tudo porque os adeptos de ambas as equipas se envolveram em confrontos no relvado e um jogador dos Albion também se juntou à briga, tendo mesmo desferido murros num adepto da equipa adversária. Para além disto, um homem juntou-se também aos confrontos, alegadamente com um garfo em punho. [Vídeo: Twitter Football Fights]