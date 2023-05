Caos na Argentina: foi expulso por entrada dura e 'vingou-se'... com patada nas costas

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Centenario e Cafferatense, da Liga Interprovincial de Fútbol Dr. Ramón Pereyra, um escalão inferior do futebol argentino, ficou marcado por uma cena lamentável já na fase final. Com o relógio já na compensação, o lateral esquerdo do Cafferatense fez um entrada dura a um rival e, na sequência, depois de ser expulso, ainda se 'vingou' com uma patada nas costas quando este estava no solo. Em seguida, gerou-se o caos e até o treinador do Centenario interveio, para dar um murro no rosto do jogador que tinha agredido.