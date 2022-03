Caos na Bélgica: combate de kickboxing interrompido por confrontos com adeptos do Legia Varsóvia

A carregar o vídeo ...

O combate deste sábado entre Badr Hari (Marrocos) e Arkadiusz Wrzosek (Polónia), no evento de kickboxing 'Glory 80', realizado na Bélgica, foi interrompido quando centenas de apoiantes dos dois lutadores, alguns deles integrantes das claques do Legia Varsóvia e do ADO Den Haag, se envolveram em confrontos. Segundo relatos da imprensa marroquina, cerca de 14 espectadores precisaram de assistência médica e quatro seguranças ficaram feridos. (Vídeo: Twitter/Hooligans TV)