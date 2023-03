Caos no Brasil: polícia de choque 'tranca' balneário do Cuiabá de Ivo Vieira para evitar confrontos

A carregar o vídeo ...

O Cuiabá, treinado pelo português Ivo Vieira, terminou esta quarta-feira da pior forma a participação na Copa Verde, uma competição regional brasileira. A equipa perdeu a 2.ª mão das meias finais diante do Goiás (0-2) e foi eliminada, num cenário que se tornou ainda mais caótico após o apito final, quando a polícia de choque 'cercou' o plantel - e os responsáveis do clube - no balneário para evitar confrontos. O Cuiabá, de resto, garante que Matheus Alexandre, um dos jogadores, foi agredido pela polícia. (Vídeo: Twitter)