Caos no Chile: adeptos partiram grades, atiraram pedras e até... incendiaram bancadas

A carregar o vídeo ...

A final da Supertaça do Chile entre Huachipato e Colo-Colo, deste domingo, foi interrompida depois de alguns adeptos terem causado o caos no Estádio Nacional daquele país. Segundo a imprensa internacional, tudo começou quando a polícia decidiu retirar uma faixa de apoio a Sebastián Piñera, antigo presidente do Chile, momento que não terá sido do agrado de alguns dos presentes. Depois de uma enorme revolta onde partiram as barreiras de segurança e atiraram pedras e outros objetos, os adeptos acabaram por incendiar as bancadas do recinto, numa zona próxima a um memorial. (Vídeos: X)