Caos no dérbi de Melbourne: adeptos invadem relvado e atiram balde à cara de guarda-redes

O dérbi deste sábado entre Melbourne City e Melbourne Victory contou com cenas lamentáveis. À passagem dos 20 minutos de jogo, os adeptos de uma das bancadas conseguiram passar pela segurança e invadir o relvado em grande número, num cenário que teve de tudo: petardos, empurrões e uma agressão ao guarda-redes Tom Glover, que levou com um balde na cara. O encontro, que nos poucos minutos em que foi disputado contou com Nani em campo na equipa visitante, foi suspenso. (Vídeo: Twitter)