Caos total em Brescia: invasão de campo e até carros incendiados após descida da equipa à Serie C

Os ultras do Brescia invadiram o campo durante o playoff com o Cosenza, onde a equipa acabou por ser relegada à Serie C. A polícia de choque teve de intervir, o encontro ainda não tinha sido dado por terminado mas os jogadores das duas equipas tiveram de fugir para os balneários pois começaram a cair petardos e bombas de fumo no relvado. Funcionários, jogadores e familiares ficaram retidos no recinto; no exterior o carro de Matthieu Huard, defesa do Brescia, foi incendiado. (Vídeo Twitter)