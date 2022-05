Caos voltou a França: claques de Marselha e Feyenoord marcaram 'batalha' e polícia interveio

A carregar o vídeo ...

Os confrontos aconteceram antes do jogo da Liga Conferência, já depois de relatos terem ocorrido relativamente a confusão entre adeptos na quarta-feira . Hoje, antes do apito inicial no Velódrome, as claques de Marselha e Feyenoord marcaram uma 'batalha' em plenas ruas da cidade francesa. Tudo valeu depois do confronto físico, com arremesso de vários objetos. A polícia foi obrigada a intervir e tentou dispersar os 'ultras' com gás lacrimógeneo.