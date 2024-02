Capitão do Luton mostra desfibrilador que lhe foi implantado no peito: «Há um fio por aqui, que vai até ao coração...»

A carregar o vídeo ...

Tom Lockyer, capitão do Luton Town que sofreu um colapso em campo em dezembro do ano passado, mostrou à 'Sky Sports' o desfibrilador que lhe foi implantado no peito, depois do incidente em que quase morreu. "O aparelho monitoriza o ritmo cardíaco e, se houver uma grande alteração, está desenhado para me dar um choque. A bateria dura 10 anos. Espero nunca precisar dele, mas está aqui como precaução", disse o jogador. (Vídeo Sky Sports)