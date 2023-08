Capitão do Newcastle ao murro à porta de clube noturno: houve ameaças de disparos

A carregar o vídeo ...

Jamaal Lascelles, capitão do Newcastle, foi atacado na rua por um grupo de homens e teve de se defender ao murro. O jogador estava acompanhado pelo irmão e por um amigo e os agressores ameaçaram mesmo disparar uma arma. A história é publicada pelo 'Daily Mail', que diz que tudo aconteceu à porta de um clube noturno, quando um indivíduo apertou a garganta do irmão de Lascelles, de apenas 19 anos. O jogador empurrou o homem e foi aí que começou a confusão, com um grupo de seis a oito pessoas a agredir o capitão do Newcastle, o irmão e o amigo. Os agressores fugiram antes da chegada da polícia e o amigo de Lascelles, que esteve 15 minutos inconsciente, foi levado de urgência para o hospital. As autoridades investigam o caso. (Vídeo Twitter)