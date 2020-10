A carregar o vídeo ...

Os adeptos portugueses lembram-se bem dele, do tempo em que por cá vestiu a camisola do Benfica. Facto é que, mesmo aos 37 anos, Oscar 'Tacuara' Cardozo continua a dar show nos relvados, como fez neste golo da vitória por 3-0 do 'seu' Libertad frente ao Guaireña, no Paraguai