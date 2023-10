Carlo Ancelotti emociona-se ao ouvir hino da 10.ª Champions do Real Madrid tocado por duas harpas

A carregar o vídeo ...

Manhã de emoções fortes para Carlo Ancelotti. O treinador do Real Madrid foi distinguido esta quarta-feira pela Universidade de Parma, em Itália, com um mestrado honorário em ‘Ciência das atividades motoras preventivas e adaptativas’ e, durante a cerimónia, acabou por emocionar-se após ouvir uma versão especial do hino comemorativo da décima Liga dos Campeões dos merengues, conquistada pelo técnico italiano em 2014, tocado ao som de duas harpas.