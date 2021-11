A carregar o vídeo ...

Carlos Alcaraz continua a surpreender tudo e todos e esta quarta-feira entrou a vencer no Next Generation ATP Finals, em Milão, um torneio para tenistas com menos de 21 anos. O jovem prodígio espanhol derrotou o norte-americano Brandon Nakashima por 3-0 e, no segundo set, conquistou um ponto de uma forma quase inacreditável! [Vídeo: Twitter]