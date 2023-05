Carlos Nicolía também esteve no cortejo de benfiquistas rumo a Alvalade

A carregar o vídeo ...

Carlos Nicolía rumou ao recinto do Sporting integrado num grupo de adeptos do Benfica. O hoquista argentino das águias, tal como aconteceu com o capitão da equipa de futsal , Bruno Coelho, estava no cortejo de benfiquistas partiu das imediações do Estádio da Luz para caminhar até ao Estádio de Alvalade, onde decorrer o dérbi eterno de rivais lisboetas.