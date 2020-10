Carlos Sainz e Lando Norris 'passaram-se' e mandaram calar engenheiros em Nürburgring

A carregar o vídeo ...

Mais um Grande Prémio de Fórmula 1, mais um festival dado pelos pilotos na conversa com as suas equipas. Da alegria à frustração, com muitos palavrões à mistura, aqui ficam os melhores 'bitaites' da jornada do Grande Prémio de Eifel. Carlos Sainz e Lando Norris, por exemplo, num momento inicial de corrida mandaram os seus engenheiros... calarem-se!