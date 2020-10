Carlos Vinícius chegou a Londres todo marcado e aponta culpado: «Vertonghen!»

A carregar o vídeo ...

O Tottenham divulgou este sábado um curioso vídeo de bastidores dos primeiros momentos de Carlos Vinícius nos spurs, no qual revela uma conversa entre o avançado e os médicos do clube enquanto fazia exames médicos. Aí, o avançado brasileiro mostrou algumas marcas nas pernas e culpou... Jan Vertonghen. O belga, como se sabe, atuou nos spurs durante as últimas oito temporadas e agora joga no Benfica.