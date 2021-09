A carregar o vídeo ...

Carlos Vinicius despediu-se esta quarta-feira do Benfica com uma mensagem nas redes sociais. "Obirgado por tudo Sport Lisboa e Benfica. Vivi grandes momentos com esta camisola que jamais esquecerei. Aos adeptos fica a minha gratidão e o carinho", escreveu na legenda de um vídeo com alguns golos apontados pelo avançado ao serviço dos encarnados. [Vídeo: Instagram]