«Carrega Benfica»: Kaká mostra apoio às águias para o encontro decisivo na Liga dos Campeões

Kaká, antigo jogador de futebol, mostrou o seu apoio ao Benfica, para o encontro desta quarta-feira com o Dínamo Kiev e que é decisivo para a continuidade dos encarnados na Liga dos Campeões, num vídeo, publicado nas redes sociais do clube da Luz, no qual coloca um autocolante com o símbolo das águias num caderno, onde também consta o emblema do São Paulo. "Carrega Benfica", diz ainda o ex-internacional brasileiro.