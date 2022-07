Carregou no R2 e nunca mais ninguém o parou: Kilman faz o golo de PlayStation no Alavés-Wolves

A carregar o vídeo ...

Max Kilman, defesa-central orientado pelo português Bruno Lage no Wolverhampton, teve um daqueles momentos de inspiração no particular realizado esta quarta-feira frente aos espanhóis do Alavés. O 'centralão' de 1.94m recuperou uma bola já perto da sua área defensiva, arrancou pelo centro do terreno deixando três adversários para trás, driblou um oponente já perto da pequena área adversária e, no frente a frente com o guarda-redes do Alavés, atirou para o 4-0 final. Nesse mesmo encontro, Raúl Jiménez, Pedro Neto e Daniel Podence fizeram os três primeiros golos dos lobos.



[n.d.r.: Para quem não está familiarizado com o FIFA, famoso vídeojogo da EA Sports, o R2 é o botão do comando utilizado para o jogador fazer um sprint.]