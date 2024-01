A carregar o vídeo ...

Um carro foi encontrado completamente destruído nas margens do rio Douro, na madrugada deste sábado, após um despiste na Rua das Sobreiras, entre a Foz do Douro e a Ribeira. O condutor terá conseguido escapar ao acidente que ocorreu pelas 4h00, na chamada curva do Anjo, em Lordelo do Ouro, avança o 'Correio da Manhã'