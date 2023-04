Cartas, música e até cubos mágicos: o ambiente no comboio da Festa do Basquetebol

A carregar o vídeo ...

O comboio que leva nove das 18 delegações para a 15.ª Festa do Basquetebol, em Albufeira, partiu esta terça-feira de manhã rumo ao sul do país. Record viajou com as comitivas de Castelo Branco, Viseu e Aveiro onde a animação não faltou. Pelo caminho, as cartas e a música foram as principais companhias para passar o tempo, mas houve até quem tivesse aproveitado para exercitar a mente com os famosos cubos mágicos.