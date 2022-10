Casa do Benfica de Paris vibra com jogo da Youth League frente ao PSG

A carregar o vídeo ...

Quando ainda faltam várias horas para o arranque do encontro, já dezenas de adeptos se juntam na Casa do Benfica de Paris. Enquanto assistem ao encontro da Youth League, os benfiquistas - vindos do norte, centro e sul de Portugal -, vão aquecendo as vozes. Só hoje, já passou por aqui mais de uma centena de adeptos do clube da Luz. São esperados milhares de apoiantes portugueses no Parque dos Príncipes, que terá lotação esgotada. [Vídeo: Rita Pedroso]