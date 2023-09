A carregar o vídeo ...

A Casa do Benfica em Santarém, a primeira do projeto Casas Benfica 2.0, arranca amanhã, com o Benfica Ativo. A inauguração será feita mais tarde, mas o vice-presidente Domingos Almeida Lima vai estar amanhã na capital do Ribatejo. [Vídeo: Direitos Reservados Record]