A carregar o vídeo ...

Depois de Cuca, Mano Menezes e Jorginho terem criticado Abel Ferreira, Walter Casagrande saiu em defesa do treinador português. Num programa do UOL, o antigo futebolista brasileiro fala numa ação consertada dos técnicos brasileiros para "atacar" ou "desmerecer" o líder da equipa do Palmeiras. (Vídeo UOL/YouTube)