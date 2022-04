A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Real Madrid não têm sido propriamente simpáticos para com Gareth Bale e Casemiro aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje da Liga dos Campeões, com o Chelsea, para dizer o que pensa sobre os assobios dos adeptos ao companheiro de equipa galês. (Vídeo Football Daily/Twitter)