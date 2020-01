Casillas deixa emotiva mensagem a guarda-redes belga que sofre de leucemia

A carregar o vídeo ...

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto afastado dos relvados devido a um problema cardíaco, surpreendeu

Miguel Van Damme, guarda-redes do Cercle Brugge, de 26 anos, que neste momento recupera uma leucemia. Durante a gala 'Golden Shoe', na Bélgica, Van Damme recebeu uma mensagem de força do espanhol e não conseguiu evitar as lágrimas. (Vídeo HLN)