Caso raro no futebol mundial aconteceu em Chaves: guarda-redes foi expulso por perder tempo!

Rodrigo Moura viu o segundo amarelo aos 88 minutos e o consequente vermelho, deixando o Chaves a jogar com 10 jogadores. O guardião do Chaves protagonizou um caso raríssimo no futebol mundial: ser punido, com uma segunda cartolina amarela, pela demora na reposição da bola em jogo. É poucas vezes visto mas o árbitro Manuel Mota considerou que o caso adequava-se. O guarda-redes brasileiro, que já havia visto o primeiro cartão amarelo após cometer um penálti, acabou mesmo por não estar em campo até ao apito final, mostrando-se incrédulo ao árbitro do encontro com o Portimonense. Os flavienses seguraram a vantagem e venceram por 2-0. [Imagens: Sport TV]