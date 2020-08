Cavani: «Benfica? Se existir a possibilidade ficaria encantado»

A carregar o vídeo ...

"Como pode o Benfica não ser uma equipa que me encanta?", foram estas as palavras que Edinson Cavani disse, durante a noite deste domingo, à partida de Montevideu rumo à Europa. Em declarações à imprensa local, o avançado uruguaio disse ainda estar "encantado" com a possibilidade de assinar pelas águias, afirmando ainda que teria todo o gosto em falar "sobre futebol" com Jorge Jesus. (imagens: Teledoce Uruguay)