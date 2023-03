A carregar o vídeo ...

A celebração de Cristiano Ronaldo já chegou ao esqui. Na segunda-feira, o multimedalhado Andri Ragettli publicou um vídeo nas redes sociais onde surge equipado a rigor com uma camisola do astro português no Al Nassr. "SIIIUUUU! Celebração de Ronaldo no esqui!", escreveu o atleta suíço. [Vídeo: Andri Ragettli/Twitter]