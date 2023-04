A carregar o vídeo ...

Centenas de adeptos do Valencia protestaram à porta do estádio Mestalla, numa altura que o clube se encontra em risco de despromoção, após nova derrota, desta vez, frente ao Sevilha (0-2) . O principal visado dos gritos é Peter Lim, dono do clube, que tem sido criticado pela sua gestão e maus resultados. Um dos cânticos entuados pode ouvir-se: "Lim, vai-te embora".