César Peixoto: «Assustámos o Benfica no fim e podíamos ter empatado»

A carregar o vídeo ...

Ausente do banco de suplentes do Paços de Ferreira na Luz por estar a cumprir um jogo de castigo, César Peixoto analisou a derrota (2-3) frente ao Benfica esta terça-feira na conferência de imprensa após o final do encontro. Em declarações na sala de imprensa do estádio da Luz, o treinador dos pacenses salientou a boa exibição da sua equipa, sem deixar de comentar o lance sobre Bah na área dos castores que resultou no 2-1 para as águias ainda antes do intervalo.