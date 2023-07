Champions ainda agora começou e já há confusão: Hamrun Spartans-Maccabi Haifa com pancadaria na bancada

A carregar o vídeo ...

O jogo da 1.ª eliminatória da fase de qualificação para a Liga dos Campeões entre os malteses do Hamrun Spartans e dos israelitas do Maccabi Haifa foi suspenso à passagem dos 55 minutos, após confronto entre adeptos das duas equipas nas bancadas do Centenary Stadium. Na sequência deste desentendimento, alguns adeptos da equipa da casa começaram a cantar 'Palestina', enfurecendo os apoiantes do emblema israelita. Após cerca de 40 minutos de interrupção, o duelo foi reatado. [Vídeo: Twitter]