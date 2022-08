'Chapéu' de calcanhar e remate indefensável: Endrick faz golaço pelos sub-20 do Palmeiras aos 16 anos

A carregar o vídeo ...

Endrick começa a ser um caso sério e a provar o porquê de ter a Europa atenta ao seu nome . O jovem avançado do Palmeiras, de apenas 16 anos, apontou um golaço no duelo desta segunda-feira entre os sub-20 do verdão e o Athletico Paranaense: recebeu a bola, protagonizou um grande pormenor de calcanhar e rematou de pé esquerdo de fora da área e sem hipótese para o guarda-redes adversário. (: Sportv)