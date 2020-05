A carregar o vídeo ...

Marcos Rojo, lateral-esquerdo emprestado pelo Manchester United ao Estudiantes de La Plata, está envolvido em polémico após ter quebrado o isolamento social, face à pandemia de Covid-19. O ex-jogador do Sporting foi 'apanhado' numa gravação de vídeo do próprio irmão a jogar poker e com um charuto na mão.