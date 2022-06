A carregar o vídeo ...

Ao longo da época, e nas várias entrevistas que os dragões foram divulgando, o plantel do FC Porto foi quase unânime ao 'eleger' Otávio como o jogador mais "chato" da equipa. Chegou então a hora do "direito de resposta" do internacional português esta segunda-feira com resposta... para todos! [Vídeo Twitter FC Porto]