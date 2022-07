Chegar, ver e... marcar: Seferovic precisou de apenas 6 minutos para faturar pelo Galatasaray

A carregar o vídeo ...

Foi chegar, ver e... marcar. Haris Seferovic não poderia ter sonhado com melhor arranque de aventura no futebol turco, já que este domingo, diante do Kasimpasa, precisou de apenas seis minutos para fazer o seu primeiro golo pelo Galatasaray. Entrou aos 60' e aos 66', num lance pleno de oportunidade, já celebrava.