Chegou o dia de Pedro Carvalho: português ataca trono no Bellator

Depois de uma longa espera - o combate estava inicialmente marcado para março -, Pedro Carvalho vai finalmente ter a sua primeira chance de chegar ao topo do Bellator, um dos principais campeonatos de artes marciais mistas do Mundo. Pela frente terá Patrício Pitbull, lutador brasileiro que já defendeu o título de peso pena por duas ocasiões. O vídeo de apresentação do evento, o Bellator 252, mostra bem a importância do combate do lutador de Guimarães.