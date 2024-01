Chermiti aproveitou o erro incrível de Bajrami para consumar a reviravolta do Everton frente ao Benfica

A carregar o vídeo ...

Youssef Chermiti alinhou esta quarta-feira de início no jogo dos sub-21 do Everton frente ao Benfica para a quarta jornada do Grupo C da Premier League International Cup. O avançado ex-Sporting aproveitou um erro incrível de Adián Bajrami, que tentou o passe atrasado para Kokubo, para confirmar a reviravolta dos toffees - e consequente vitória - no marcador. O jogo viria a terminar com um 2-1 no marcador, isto depois de as águias terem estado a vencer com um golo de Hugo Félix. [Vídeo: Everton Academy]