«Chora bebé»: jovem adepto do FC Porto aparece com camisola 'original' e recebe autógrafo de Otávio

Os jogadores do FC Porto deram esta sexta-feira, após o fim de mais um treino no Algarve, alguns autógrafos aos adeptos que se encontravam por perto. Um dos mais requisitados foi Otávio, que assinou a camisola de Angel, rapaz de 11 anos e emigrante português na Suíça que tem precisamente no internacional português o seu jogador preferido. De resto, a camisola que o jovem usou... não passou despercebida. "Chora bebé", podia ler-se na parte de trás do equipamento.