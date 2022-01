Christian Eriksen volta a sorrir: Ajax divulga imagens do dinamarquês nos treinos

A carregar o vídeo ...

Christian Eriksen tem estado a treinar com a equipa B do Ajax, enquanto não arranja equipa, e o clube holandês divulgou imagens dos treinos do médio dinamarquês, que voltou a sorrir e a fazer o que mais gosta depois da paragem cardíaca que sofreu durante o Euro'2020. Eriksen e o Inter rescindiram contrato uma vez que o jogador tem um desfibrilador implantado no coração e não pode, por isso mesmo, jogar em Itália. (Vídeo Ajax)